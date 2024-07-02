ВСУ четырежды за ночь пытались атаковать российский регион Богомаз: четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью

Фото: МО Украины

Силы ПВО в ночь на 2 июля уничтожили над территорией Брянской области четыре беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, три атаки были направлены на Трубчевский район и одна на Суражский.

Первая атака случилась примерно в два часа ночи, а последняя в семь утра. Отмечается, что в результате никто не пострадал. Также в регионе удалось избежать разрушений. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Спасибо нашим подразделениям ПВО. Спасибо нашим защитникам! — написал Богомаз.

Накануне Богомаз информировал, что в небе над Брянской областью в ночь на 1 июля были сбиты 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Они были уничтожены силами противовоздушной обороны.

По словам губернатора, семь беспилотников сбиты над территорией Трубчевского района, два над Карачевским районом, еще шесть БПЛА уничтожены над территорией Выгоничского района, и три перехвачены на подлете к городу Брянску.

Тогда же губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом были сбиты семь БПЛА. По его данным, атаке дронов Вооруженных сил Украины подверглись четыре района области.