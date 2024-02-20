ВСУ бросили в бой «Леопарды», чтобы остановить ВС РФ у Победы «РВ»: ВСУ бросили в бой «Леопарды» в надежде остановить ВС РФ под Марьинкой

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Российские силы заняли более половины поселка Победа под Марьинкой, и ВСУ бросили в бой находившиеся в резерве танки Leopard, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что бронетехника частично уничтожена, а противник выбит уже из многих домов в населенном пункте. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

По данным канала, противник постоянно перебрасывает подкрепления, пытаясь помешать ВС РФ закрепиться на достигнутых рубежах, тем не менее российские силы продвигаются и занимают новые участки застройки.

Ранее военный корреспондент Александр Коц показал кадры работы российской артиллерии по позициям Вооруженных сил Украины в поселке Ласточкино на Авдеевском направлении. На кадрах российские военнослужащие заряжают реактивную установку и наносят удар по противнику.

Между тем военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины начали переброску резервов, потому что они рассчитывают на возобновление контрнаступления. По его мнению, в ближайшее время российская армия будет проявлять крайнюю осторожность. Эксперт также выразил надежду, что следующий удар ВС РФ по противнику станет внезапным.