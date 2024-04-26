ВСУ бросили позиции на одном из укрепрайонов в Красногоровке Кимаковский: ВСУ покинули позиции на укрепрайоне в Красногоровке в ДНР

Фото: МО Украины

Украинские войска покинули позиции на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС советник главы региона Игорь Кимаковский. Он отметил, что давление на населенный пункт оказывается сразу с нескольких направлений.

В Красногоровке вооруженные формирования Украины не выдержали натиска наших ВКС и тяжелой артиллерии и ушли с позиций на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов, — сказал советник.

Ранее две бригады ВСУ оставили свои позиции на восточном фронте за последние несколько недель. Оба инцидента произошли во время ротации войск. Командир 47-й бригады Вооруженных сил Украины Николай Мельник пояснил, что 115-я бригада ВСУ должна была сменить его подразделение во время ротации, но «что-то пошло не так», и часть военнослужащих сбежала. Как уточняется, в подразделении начались раздоры.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Кимаковский информировал, что украинские военнослужащие сорвали ротацию подразделений ВСУ под Авдеевкой, отказавшись выполнять приказ о закреплении на позициях в Новобахмутовке. По его словам, такие действия привели к тому, что целый отрезок фронта оказался под угрозой, поскольку часть украинской армии осталась без прикрытия.