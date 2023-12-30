Дроны ВСУ атакуют Белгород и регионы: куда прилетело, сколько погибших Богомаз: один человек погиб при атаке ВСУ на Белгород

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины в ночь с 29 на 30 декабря совершили массированные атаки на российские регионы с помощью беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. В частности, ВСУ атаковали Белгород, а также Белгородскую и Брянскую области.

Погибшие и раненные

Один человек погиб и четверо пострадали в результате массированного ракетного обстрела Белгорода, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в числе пострадавших есть ребенок. Ранее речь шла об одном погибшем и одном пострадавшем.

«В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом погиб мужчина. Четыре человека ранены. У 10-летнего ребенка осколочное ранение ягодичной области (состояние оценивается как средней степени тяжести). У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у второго мужчины — контузия», — написал Гладков.

В настоящее время пострадавшие доставлены в больницы. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Также Гладков сообщил о повреждениях в 10 частных жилых домовладениях, при этом один дом разрушен полностью. Кроме того, под обстрел попали два автомобиля. Есть повреждение системы водообеспечения в Белгороде. На месте происшествия работают аварийные бригады.

Подробности атаки ВСУ на Белгород

Минобороны РФ подтвердило информацию о попытке ВСУ атаковать Белгород с воздуха. По данным ведомства, украинские войска выпустили по городу три противорадиолокационные ракеты HARM. Отмечается, что ВС РФ успешно отразили атаку.

«29 декабря пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противорадиолокационных ракет HARM на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три ракеты HARM производства США уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

13 ракетных атак на Белгородскую область

В Минобороны РФ также сообщили, что российские военные предотвратили ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. В ведомстве добавили, что средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов.

Уничтожение дронов над Брянском и областью

В Брянской области система ПВО сработала пять раз за сутки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Через 20 минут он добавил, что над Брянским районом сбили еще три беспилотника. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, уточняется информация о последствиях.

Позднее Богомаз сообщил о еще одном беспилотнике ВСУ над Брянском. Новую попытку атаки на город пресекли подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По данным губернатора региона, в результате происшествия никто не пострадал. Богомаз также добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы региона.

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