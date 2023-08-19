ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области

Фото: МО Украины

ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области с помощью беспилотника, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атака произошла около 10:00 мск. После удара БПЛА на аэродроме возник пожар, который смогли оперативно ликвидировать. В МО отметили, что одни самолет получил повреждения.

Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия, — указано в сообщении ведомства.

18 августа над Белгородским районом сработала система ПВО. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, был сбит украинский беспилотник самолетного типа.

Telegram-канал SHOT 18 августа сообщил, что украинский беспилотник атаковал комбинат по переработке зерна в Курской области. По данным канала, жертв и разрушений нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как стало известно каналу, атака произошла днем 18 августа в поселке Теткино Глушковского района. Прилетевший со стороны Украины БПЛА сбросил на его территорию неустановленный боеприпас, говорится в сообщении.

Ранее курский губернатор Роман Старовойт рассказал в Telegram о перехвате российскими военными украинского дрона-камикадзе над территорией региона. По его словам, взрывное устройство, которое нес БПЛА, не успело сдетонировать. В Минобороны России эту информацию не комментировали.