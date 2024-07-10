ВСУ атаковали три населенных пункта в России Гладков: ВСУ атаковали Шебекино, Красное и Муром в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали три населенных пункта в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, никто из граждан не пострадал.

В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона загорелась сухая трава. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно потушен. Обстрелу подвергся поселок Красное. Различные повреждения выявлены в двух частных домах. <...> Также имеются повреждения на линиях газо- и электроснабжения. Одновременно поселок подвергся атакам дронов, — написал Гладков.

В селе Муром беспилотники атаковали два жилых дома, были выбиты окна и посечены кровли. Точные данные о последствиях еще уточняются, на местах работают оперативные службы, добавил глава региона.

Днем 10 июля ВСУ атаковали город Грайворон в Белгородской области двумя дронами-камикадзе. По словам губернатора, пострадал местный житель, госпитализированный с баротравмой и осколочными ранениями шеи.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 10 июля ВСУ совершили атаку на объекты в Белгородской и Воронежской областях. В небе над регионами были замечены два беспилотника самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали воздушные цели.