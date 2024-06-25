ВСУ атаковали сразу три села в российском регионе Гладков: ВСУ атаковали дронами три населенных пункта в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали три населенных пункта в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Речь идет о селах Грузское, Вознесеновка, Безымено. По его словам, предварительно, пострадавших нет.

Так, в селе Грузское Борисовского района после атаки дрона-камикадзе загорелось здание сельхозпредприятия. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров, но был оперативно потушен.

Также повреждения выявлены в селе Вознесеновка Ивнянского района. Там украинский беспилотник сдетонировал в частном секторе — повреждены семь домов и пять автомобилей. В селе Безымено Грайворонского городского округа дрон атаковал неработающий магазин. Пожар был вскоре потушен.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали в Белгородской области движущийся КамАЗ сельскохозяйственного предприятия, для этого они использовали FPV-дрон. По его словам, инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром Шебекинского городского округа. Водитель госпитализирован с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги.

До этого Гладков информировал, что мирная жительница погибла в результате ночного обстрела Белгородского района со стороны ВСУ. Он уточнил, что тело убитой было обнаружено в селе Беловском во время обхода, в ее дом попал снаряд.