ВСУ атаковали сразу три населенных пункта Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали хутор Стадников, Шебекино и Новую Таволжанку

Вооруженные силы Украины совершили нападение на несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Под ударом оказались хутор Стадников, город Шебекино и Новая Таволжанка. В первом населенном пункте пострадала местная жительница.

В хуторе Стадников в результате минометного обстрела пострадала мирная жительница — у женщины осколочное ранение височной области. В момент обстрела она находилась в доме. Попутным транспортом пострадавшая доставлена в Большетроицкую районную больницу, — написал Гладков.

При обстреле на территории хутора в одном из домов были выбиты окна и посечен фасад. В Шебекино же взорвались два дрона-камикадзе. От одного из них загорелась сухая трава, осколками второго посечена дверь коммерческого объекта.⠀⠀

В Новой Таволжанке в результате атаки с помощью БПЛА самолетного типа различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна и посечены кровли, — добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщал, что несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа остались без света после атаки украинских беспилотников. В хуторе Мухин загорелся частный дом, там была повреждена линия электропередачи.