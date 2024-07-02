ВСУ атаковали сразу пять населенных пунктов Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять населенных пунктов Белгородского района были атакованы ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, один мирный житель был ранен.

После отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Веселая Лопань пострадал один человек. Бригада скорой на месте оказала мужчине с ушибом ноги необходимую помощь, от госпитализации он отказался, — отметил Гладков.

В трех домах села были обнаружены различные повреждения, включая пробитые крыши, выбитые окна, поврежденные фасады и постройки. Также произошел пожар из-за возгорания сухой травы, который был быстро потушен пожарными. Дрон повторно атаковал поселок Октябрьский, нанеся ущерб зданию социального объекта, а также повредив микроавтобус и три легковых автомобиля на парковке.

В селе Малиновка еще один дрон-камикадзе атаковал социальный объект, повредив фасад, остекление и стены здания, а также повредив кузов и лобовое стекло «газели», стоявшей поблизости. В селе Устинка был разрушен частный деревянный дом прямым попаданием снаряда. В селе Ясные Зори были повреждены окна, фасад и стены частного дома, а также окна в одной из квартир в многоквартирном доме.

2 июня населенные пункты Грайворонского и Шебекинского городских округов снова подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших.