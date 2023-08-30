Дроны ВСУ атаковали семь регионов России: новости СВО на утро 30 августа

Фото: t.me/MV_007_Pskov

Атака дронов на псковский аэропорт

Вооруженные силы Украины с помощью ударных дронов атаковали Дом детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, заявил представитель оперативных служб. По его словам, сотрудников и посетителей детского образовательного учреждения, где готовились к новому учебному году, оперативно эвакуировали в подвальное помещение.

Беспилотник Вооруженных сил Украины ударил в жилой дом, в котором находится офис штаба «Единой России» в Новой Каховке, сообщили в администрации Новокаховского городского округа. В результате произошедшего в здании начался пожар.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в районе аэропорта в Пскове произошло не менее 13 взрывов. Источник добавил, что загорелось хранилище топлива, которое находится в районе аэропорта Пскова. Минобороны России информацию не комментировало.

Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отразило атаку украинских беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично находится на месте инцидента.

Фото: t.me/MV_007_Pskov Атака дронов на псковский аэропорт

Власти ограничили воздушное пространство для пролета самолетов над Псковом и областью, сообщили в авиационных службах. По данным онлайн-табло, гражданских рейсов в ночь на среду, 30 августа, запланировано не было.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что атака украинских беспилотников на аэропорт в Пскове является нетипичным выбором цели. По его словам, это направление отличается от предыдущих ударов ВСУ по российским регионам.

Два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 загорелись в Пскове, сообщается на сайте МЧС России по Псковской области. По данным ведомства, их тушили 65 человек, используя 21 единицу техники.

Telegram-канал Baza сообщил, что план «Ковер» был введен в Тульской, Московской и Калужской областях, а также в Рязани.

Вооруженные силы Украины в ночь на среду, 30 августа, пытались атаковать объекты России с помощью беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что дроны были самолетного типа. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области.

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Калужской областью, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Инцидент произошел 30 августа около 02:00 по московскому времени.

В ночь на 30 августа на территории Сухиничского района Калужской области уничтожен беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, лишь в одном жилом доме нарушено остекление.

Морские беспилотники атаковали Севастополь со стороны Севастопольской бухты, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в ночь на среду, 30 августа, пытались атаковать Рязанскую область с помощью беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что дроны были самолетного типа.

Украина с помощью беспилотников попыталась атаковать территорию Московской области, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. В ведомстве уточнили, что БПЛА были самолетного типа.

Авиация Черноморского флота уничтожила четыре быстроходных военных катера с десантом Вооруженных сил Украины в Черном море, сообщили в пресс-службе МО России. По данным ведомства, на катерах находилось до 50 бойцов ВСУ.

Власти закрыли воздушное пространство над аэропортами Москвы в ночь на среду, 30 августа, сообщил источник в Росавиации. Минобороны России информацию не комментировало. План «Ковер» был объявлен во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины в ночь на среду, 30 августа, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. В Черкасской области Украины раздались взрывы, сообщили местные СМИ. Отмечается, что они прогремели около 04:41 по московскому времени.

В Киеве также прогремели взрывы, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он призвал жителей спрятаться в укрытии до дополнительной информации. По словам Кличко, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на крышу торгового центра. Также падение обломков зафиксировано в Шевченковском районе.

Фото: State Emergency Service of Ukraine/Cover Images/Global Look Press

США 29 августа объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $250 млн, следует из заявления госсекретаря Энтони Блинкена. В него входят ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы. Вместе с тем Белый дом отправит ВСУ более 3 млн патронов и средства сантранспорта.

Вашингтон не включил кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга. Речь идет о снарядах DPICM.

Очередная партия американской военной помощи Киеву является «верхом лицемерия», заявило посольство РФ в Вашингтоне. Дипломаты обратили внимание на то, что США поставки боеприпасов на сумму в четверть миллиарда долларов объяснили «заботой» о народе Украины.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что альтернативный центр власти нужно создать на Украине для спасения страны. По его словам, президента Украины Владимира Зеленского «умножат на ноль».

На Украине разработали новый вид наземных дронов при содействии США, сообщило издание Business Insider. По его данным, оружие планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие недели.

Фото: МО Украины

Разведывательное сообщество США считает, что Вооруженные силы Украины уже не смогут прорвать оборонительные рубежи российской армии в зоне специальной военной операции, написал обозревать Дэниел Депетрис. При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с суровой реальностью.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американское военное командование не понимает, что первая линия обороны выстроена Россией для того, чтобы, прорвав ее, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в ловушку. По его мнению, дальше ВСУ ожидает уничтожающий «огневой котел».

Бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в конфликте, является ложью, сказал в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону глава правительства Венгрии Виктор Орбан. По словам политика, победить Россию невозможно.

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