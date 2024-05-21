ВСУ атаковали дронами два села в Белгородской области Гладков: села Зозули и Грузское в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Фото: МО Украины

Два населенных пункта Борисовского района подверглись атаке ВСУ с помощью дронов, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, однако есть повреждения в регионе.

Так, в селе Зозули в результате сброса взрывного устройства оказались выбиты окна в двух частных жилых домовладениях. Еще один БПЛА упал рядом с жилым домом. Кроме того, дрон-камикадзе рухнул на выезде из села Грузского, повреждение получила ассенизаторская машина, еще один беспилотник сдетонировал в центре села — осколками посечен автомобиль.

Утром 21 мая стало известно, что одна мирная жительница погибла и еще три человека получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. Гладков пояснил, что дроном-камикадзе был атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. Нападение произошло рядом с КПП поселка Октябрьский, пояснил глава региона.

В этот же день Гладков рассказал, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. По его словам, посечены складские помещения и ангары с техникой, также произошло возгорание емкости с топливом, пострадавших нет.