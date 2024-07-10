ВСУ атаковали советника главы ДНР токсичным боеприпасом Советник главы ДНР Гагин заявил, что на него сбросили токсичный боеприпас

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ян Гагин

Украинские войска сбросили на советника главы ДНР Яна Гагина и руководителя корпорации развития Новосибирска Дениса Гришкина боеприпас с токсичным веществом, сообщает РИА Новости. Украинский дрон атаковал мужчин 19 июня, они получили множественные ранения и были доставлены в районную больницу Волновахи.

Гагин отметил, что он и Гришкин получили химические ожоги, что говорит о применении токсичных химических веществ. Он выразил надежду, что факты применения такого вида оружия Украиной будут зафиксированы и переданы в ООН.

Помимо осколочных ранений, мы получили глубокие химические ожоги, что говорит о применении противником неких токсичных химических веществ, все, что оказалось под повязками, практически сгорело до мяса, — рассказал Гагин.

Советник главы ДНР ранее заявлял, что украинская сторона систематически применяет отравляющие вещества в зоне военной спецоперации. Гагин подчеркнул, что сам неоднократно сталкивался с подобными компонентами и даже получил ожоги верхних дыхательных путей и пищевода.

Ранее начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что ВСУ организуют теракты с использованием аналогов боевого вещества «Табун» против российских политических деятелей на подконтрольных российской армии территориях.