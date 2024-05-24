ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью FPV-дрона Гладков: ВСУ атаковали село Новая Таволжанка с помощью FPV-дрона

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа с помощью FPV-дрона, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, среди населения пострадавших нет, поврежден автомобиль, припаркованный рядом с домом. На месте работают оперативные службы.

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его падения с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал. Поврежден автомобиль «Газель», припаркованный рядом с домом. В самом частном жилом домовладении осколками выбиты окна и посечен забор, — говорится в сообщении.

В пятницу, 24 мая, Гладков рассказал, что украинская армия выпустила из реактивной системы залпового огня 25 снарядов по селу Новая Таволжанка. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.

Кроме того, 21 мая одна женщина погибла и еще три человека получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. По информации Гладкова, дроном-камикадзе был атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира. Нападение произошло рядом с КПП поселка Октябрьский, пояснил глава региона.