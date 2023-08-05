ВСУ атаковали российский гражданский танкер: новости СВО на утро 5 августа

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

Ночью 5 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в результате атаки морскими дронами ВСУ в Керченском проливе повреждения получил гражданский российский танкер SIG. Он отметил, что несколько членов экипажа получили травмы. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Все произошло на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. В результате взрыва несколько членов экипажа танкера посекло стеклами, погибших нет. Рогов также добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста.

На место ЧП отправилась группа спасателей из Новороссийска. В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что экипаж находится в безопасности. К месту происшествия с танкером в Керченском проливе прибыли два буксира. На борту атакованного ВСУ танкера, предварительно, находились 11 человек. Разлива топлива с судна, получившего повреждения в Керченском проливе при атаке украинской стороной, нет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, информировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Атака на город произошла 4 августа.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Рыльске Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство. По его словам, повреждены два административных здания и храм.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что на Курскую область совершена еще одна атака. По их данным, в районе города Рыльска раздалась новая серия взрывов. Министерство обороны России эту информацию пока не комментировало.

Несколько взрывов прогремели в Харьковской, Сумской и Херсонской областях Украины в ночь на субботу, 5 августа. Воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской и Херсонской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Четверо украинцев попытались нелегально пересечь границу с Молдавией, спрятавшись в обустроенном тайнике фургона. Как сообщила украинская госпогранслужба, мужчины пытались уклониться от службы в рядах ВСУ. Отмечается, что четверо уклонистов заплатили по $4 тысячи, чтобы пересечь границу с Молдавией.

Американский экс-разведчик Скотт Риттер рассказал, что Вооруженные силы России «при необходимости» «без особых усилий» смогут взять Харьков. Он добавил, что украинская армия находится на грани провала. Американец убежден, что российский лидер Владимир Путин не стремится взять города Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Службу безопасности страны за возвращение конфликта в Россию. Он заявил, что заслушал доклад главы ведомства Василия Малюка, но не стал раскрывать его содержание.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин рассказал, что украинские власти до 2014 года продавали очень много советского вооружения в целях личного обогащения, так как вооруженные силы на тот момент были не нужны. По его мнению, именно поэтому Киев легко передал Москве все крылатые ракеты Х-55 в обмен на газ.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что осуществлять командование подразделениями теробороны в приграничных с Украиной российских регионах должны офицеры из Генштаба. По его словам, для этого нет необходимости менять законодательство, урегулировать этот вопрос можно внутренними военными циркулярами.

Москва и Киев обменялись телами бойцов, погибших в зоне специальной военной операции, сообщил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине Шамсаил Саралиев. Об этом же утром 4 августа заявила и украинская сторона.

Читайте также:



Киев бросил в бой второй эшелон войск: новости СВО на вечер 4 августа