ВСУ атаковали радиозавод в Брянской области Mash: ВСУ атаковали радиозавод «Стрела» в поселке Суземка Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали радиозавод «Стрела» в поселке Суземка Брянской области. По данным канала, пострадал один человек. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

Mash сообщает, что ранение получила 45-летняя жительница, она доставлена в больницу, осколок попал ей в спину. По данным канала, под огонь также попал жилой дом неподалеку, в нем начался пожар. Отмечается, что ВСУ ведут атаку из РСЗО.

Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Крымом. В Минобороны РФ подчеркнули, что Киев при помощи летательных аппаратов пытался совершить террористическую атаку на объекты на территории России.

25 декабря в Брянской области был обнаружен беспилотник-камикадзе «Рубака» с целым кумулятивным снарядом и взрывателем замедленного действия. По информации Telegram-канала SHOT, его обнаружили в районе нежилой деревни Уткино. Отмечается, что беспилотник был обезврежен.

Военный корреспондент Евгений Поддубный уверен, что комбинированные атаки на Россию являются военными операциями Запада. Он предположил, что удары на российские объекты планируются в США и Великобритании, а для успеха операции пытаются применять средства разведки НАТО, авиационные комплексы наведения Запада, крылатые ракеты.