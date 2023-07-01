ВСУ атаковали приграничный поселок в Брянской области ВСУ обстреляли поселок Черноземный Городок под Брянском

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинские войска атаковали приграничный населенный пункт Черноземный Городок в Брянской области. По данным канала, местные жители не пострадали. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Согласно сведениям SHOT, накануне утром ВСУ сбросили на поселок два осколочных гранатометных боеприпаса ВОГ-17. Разрушений в результате инцидента нет.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинские войска обстреляли из минометов село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. По информации канала, обошлось без пострадавших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Село находится в 15 километрах от монумента «Три сестры». Он был открыт в 1975 году в честь дружбы России, Украины и Белоруссии на стыке границ трех государств.

Telegram-канал Baza сообщил, что в ночь на 18 июня беспилотники атаковали электроподстанцию Марицкая в Брянской области. По информации канала, в атаке принимали участие два дрона. В результате атаки без света остались город Севск и еще девять населенных пунктов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.