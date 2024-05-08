ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске: последствия, какое оружие использовали

Фото: Александр Река/ТАСС

Последствия обстрела Луганска

Поздней ночью ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Что известно о последствиях, есть ли пострадавшие, какой тип оружия применила армия Украины?

Какие последствия обстрела нефтебазы в Луганске

По информации Пасечника, на нефтебазе начался пожар.

«На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача — потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня», — отметил губернатор.

Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS, сообщил Пасечник. По его словам, уже известно о пятерых пострадавших сотрудниках загоревшейся нефтебазы.

«По предварительным данным, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. К месту обстрела выехали четыре бригады скорой помощи», — рассказал Пасечник.

Он добавил, что в результате удара были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Все луганские подразделения МЧС задействованы в тушении пожара на газопроводе высокого давления.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press Ракета ATACMS

Как ВСУ атаковали РФ 7 мая

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявляли, что за сутки были зафиксированы 15 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 10 обстрелов на Горловском направлении и пять — на Донецком. ВСУ выпустили 41 боеприпас по региону. Пять жилых домов, инфраструктурный объект и автомобиль получили повреждения.

Беспилотник ВСУ атаковал автозаправку в областном центре, сообщили в СЦКК. В результате удара пострадал мирный житель.

Кроме того, украинские БПЛА ударили по электроподстанции в Каменско-Днепровском районе Запорожской области, заявлял губернатор Евгений Балицкий. Минобороны России не комментировало эту информацию. По словам главы региона, никто из местных жителей не пострадал. Порядка 700 абонентов остались без света в результате атаки.

Как Украина и Запад готовят эскалацию

3 мая агентство Reuters выпустило интервью с главой британского МИД Дэвида Кэмерона, где он заявил, что Киев сможет использовать поставки западных вооружений так, как сочтет нужным.

«Украина имеет на это право. Точно так же, как Россия наносит удар внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя», — заявил он.

В свою очередь МИД РФ пригрозил Лондону ударами по британским военным объектам на территории Украины и за ее пределами в случае ударов ВСУ по России с применением оружия Соединенного Королевства.

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с телеканалом ATB 5 мая сказал, что британский коллега не раскаялся после своих слов, потому что ему «это чувство неизвестно».

«Кэмерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России. Это англичане. Их репутация хорошо известна», — заявил Лавров.

Кроме того, лидер демократов в палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис допустил вовлечение американских войск в конфликт на востоке Европы в случае угрозы поражения Украины.

«Мы не можем позволить Украине пасть, поскольку если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется ввязаться в этот конфликт — не только с помощью наших денег, но и с помощью наших военнослужащих», — сказал Хаким Джеффрис.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом отметил, что 6 мая Минобороны РФ анонсировало учения нестратегических ядерных сил в связи с «беспрецедентным витком напряженности» в украинском конфликте, который спровоцировало в том числе заявление Кэмерона. На них отработают вопросы применения тактического ядерного оружия.

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