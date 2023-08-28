ВСУ атаковали Курскую область новой разновидностью дронов Mash: ВСУ впервые атаковали Курскую область роем картонных дронов-камикадзе

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ впервые атаковали воинскую часть радиоэлектронной борьбы и военный аэродром Халино в Курской области картонными дронами-камикадзе SYPAQ. По информации канала, Украина получает такие беспилотники от Австралии только для гуманитарных миссий. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Mash сообщает, что первые поставки таких дронов были осуществлены в марте 2023 года, ежемесячно Киев получает около 100 таких беспилотников, они состоят из пропитанной воском бумаги, резинки и двигателя. По данным канала, вместо использования дронов для доставки медикаментов, воды и продуктов питания Украина начиняет дроны взрывчаткой.

По информации канала, во время атаки на Курскую область не все дроны были боевыми, часть из них использовалась для отвлечения солдат на местах. Основной проблемой таких БПЛА, сообщает Mash, является их невидимость для радаров, поэтому сбить их возможно только с помощью глушилок GPS-сигнала и пулеметами с прицелами ночного видения.

Ранее руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ начали массово применять в зоне СВО корректируемые авиабомбы. По его словам, это снаряды типа Joint Direct Attack Munition (JDAM), их сбрасывают на расстоянии 40–75 км от цели.