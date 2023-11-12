ВСУ атаковали Кременную

Фото: МО Украины

ВСУ нанесли удар по Кременной в ЛНР, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По их данным, при ударе пострадали несколько человек. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Удар пришелся по городу, есть пострадавшие, — сообщил собеседник агентства.

В Минобороны РФ до этого сообщили о действиях группировки войск «Запад», занявшей более выгодные рубежи и позиции и отразившей 24 контратаки Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По информации ведомства, ударами авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 14-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск в районах Синьковки, Ивановки, Тимковки Харьковской области и Макеевки в ЛНР.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать на Авдеевском и Купянском направлениях. По его словам, на остальных участках идут позиционные бои. Матвийчук указал на упадок артиллерийских войск ВСУ, поскольку артобстрелы слабеют, снижается активность украинских ДРГ. По всей видимости, ВСУ начали отвод войск и готовят позиции для позиционного противостояния грядущей зимой, предположил он.