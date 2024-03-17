ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области Рогов: дроны ВСУ атаковали избирательный участок в городе Каменка-Днепровская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ атаковали дронами-камикадзе избирательный участок в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале. По его словам,в здании местного дома культуры, в котором было организовано место для голосования, начался пожар.

Нанесли двойной удар дронами-камикадзе «Заноза» по избирательному участку, расположенному в городском доме культуры, — написал Рогов.

Он отметил, что прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС не могут приступить к тушению пожара из-за продолжающегося налета украинских беспилотников. Рогов добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее стало известно о взрыве на избирательном участке в Бердянске Запорожской области. По словам Рогова, повреждение получила одна из стен здания, никто из людей не пострадал.

Кроме того, в Санкт-Петербурге задержали девушку, которая кинула «коктейль Молотова» в вывеску на одном из избирательных участков в здании школы. Полиция оперативно пресекла противоправные действия, никто не пострадал. Злоумышленницей оказалась студентка одного из петербургских вузов. По предварительной информации, девушка действовала по инструкции, полученной по телефону от абонента с украинским номером.