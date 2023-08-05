ВСУ атаковали гражданский танкер РФ: что произошло ночью 5 августа

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Вооруженные силы Украины в ночь на 5 августа атаковали российский гражданский танкер SIG, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Предварительно, никто не пострадал. Министерство обороны РФ информацию не комментировало.

С чего все началось

Почти сразу после полуночи ряд Telegram-каналов начали сообщать о взрывах в районе Крымского моста. По данным канала «ВЧК-ОГПУ», в Керченском проливе произошла атака водных дронов. При этом сообщалось минимум о двух взрывах.

В то же время в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщили о временной приостановке движения на переправе. Граждан призвали сохранять спокойствие.

Разногласия в заявлениях официальных лиц и военкоров

Чуть позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что в районе Крымского моста произошел мощный взрыв. По его словам, на переправе было перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности из-за атаки украинских дронов. При этом Рогов отмечал, что сам мост при якобы атаке не пострадал. От Министерства обороны тем временем комментариев об атаке Крымского моста украинскими дронами не поступало.

В то же время советник главы Крыма Олег Крючков написал в Telegram-канале, что не может подтвердить информацию о взрывах в районе переправы. Он призвал не нагнетать ситуацию и сообщил, что все службы работают на месте. По его словам, сигнал «Тревога» в районе Крымского моста был введен из-за угрозы атаки и объявлялся не первый раз.

Также военкор Владимир Разин назвал звуки взрывов в районе Крымского моста результатом работы системы противовоздушной обороны. Он утверждал, что мост перекрыли из-за угрозы атаки. Разин также заверил в целостности переправы через Керченский пролив. Тем временем от МО не поступало официальных заявлений.

Через час после первых сообщений о взрывах Крючков заявил, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи, не имеют отношения к Крымскому мосту. Он заверил, что после снятия сигнала «Тревога» движение транспорта по Крымскому мосту будет восстановлено. Советник главы Крыма подчеркнул, что власти республики не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки и не могут комментировать ситуацию в Черном море.

Атака на гражданский танкер

В 02:00 ночи Рогов сообщил, что в результате атаки морскими дронами со стороны Вооруженных сил Украины в Керченском проливе повреждения получил гражданский российский танкер SIG. Он добавил, что в результате удара несколько членов экипажа получили травмы. Минобороны РФ эту информацию еще не подтверждало.

По словам Рогова, все произошло на удалении в 32 морские мили от Керченского пролива. В результате взрыва членов экипажа посекло стеклами. Предварительно, никто не пострадал.

Общественник добавил, что детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова. Именно это местные жители приняли за взрыв в районе населенного пункта Яковенково недалеко от Крымского моста. Минобороны не подтверждало информацию.

На помощь поврежденному танкеру отправилась группа спасателей из Новороссийска. Эту информацию ТАСС подтвердили в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска. Отмечается, что экипаж находится в безопасности. Решается вопрос о буксировке судна. МО не подтверждало информацию.

Позже Рогов опубликовал запись переговоров экипажа российского танкера SIG, который был атакован беспилотником Вооруженных сил Украины в Керченском проливе. Как заявил один из членов экипажа, судно остается на плаву.



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