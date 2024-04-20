ВСУ атаковали город Токмак в Запорожской области Рогов: Токмак в Запорожской области попал под огонь ВСУ

Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в регионе работает ПВО. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Токмак под огнем боевиков ВСУ. Работают системы ПВО России, — написал он.

Накануне ВСУ также открыли огонь из РСЗО по городу Токмак. Рогов уточнил, что населенном пункте запустилась система противовоздушной обороны. Минобороны не дало комментариев по ситуации.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин до этого информировал, что ВСУ обстреляли жилые дома и ресторан в Ворошиловском районе города. Глава администрации добавил, что украинские войска также атаковали Петровский и Киевский районы. Кулемзин призывал людей не выходить на улицу и оставаться в укрытиях или других безопасных местах.

Ранее ВСУ при атаке на Токмак применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB. Эти снаряды были разработаны концернами Boeing и Saab Group для систем HIMARS. Выводы были сделаны на основании найденных на месте удара осколков. Рогов заявил, что это стало самой крупнейшей атакой ВСУ на мирное население региона за этот год. Подобные обстрелы курирует лично президент Украины Владимир Зеленский, ставящий перед армией задачу целенаправленно бить по мирным объектам, констатировал он.