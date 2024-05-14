ВСУ атаковали гараж и автомобили в российском поселке Гладков: атаке украинского БПЛА подвергся поселок Совхозный

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, загорелись два автомобиля и гараж, мирные жители не пострадали.

В результате сброса взрывного устройства загорелись два легковых автомобиля и гараж на территории частного жилого домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал, — сообщил губернатор.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале опубликовал кадры последствий атаки ВСУ по городу утром 14 мая. Удар пришелся по спальному району, пострадала пожилая женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением. Перед этим в Минобороны России сообщили, что средства ПВО в течение ночи сбили 25 снарядов RM-70 Vampire ВСУ над Белгородской областью.

Завсектором военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин считает, что нужно увеличить дистанцию, с которой ВСУ ведут огонь по Белгороду, чтобы прекратить обстрелы города. По его мнению, для этих целей необходимо создать буферную зону, чтобы ВСУ не могли этого делать или хотя бы наносили удары с какой-то предельной дистанции, с которой не каждая система вооружений сможет работать. При этом у российской ПВО будет дополнительное время на противодействие.