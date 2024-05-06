ВСУ атаковали FPV-дронами два КамАЗа в Белгородской области Гладков: КамАЗ сгорел в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали два КамаАЗа в районе села Щетиновка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, одно транспортное средство полностью сгорело. Атака осуществлялась FPV-дронами, никто из жителей не пострадал.

Два КамАЗа в районе села Щетиновка Белгородского района подверглись атакам ВСУ с помощью FPV-дронов. По предварительным данным, никто не пострадал. В результате взрывов одно из транспортных средств полностью сгорело, у второго — серьезные повреждения. Оперативные службы работают на месте, — сообщил Гладков.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль и два автобуса, перевозивших сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу, утром 6 мая. Инцидент произошел в районе села Березовка в Борисовском районе Белгородской области. Власти региона сообщили о шести погибших и 35 пострадавших, среди которых двое детей.

Позднее стало известно, что число пострадавших в результате атаки дронами Белгородской области со стороны Украины увеличилось до 42 человек. Трое из них — дети.