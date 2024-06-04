ВСУ атаковали дроном автомобиль в российском регионе Гладков: дрон-камикадзе ВСУ ударил по автомобилю в селе Ясные Зори

Фото: МО Украины

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины ударил по легковому автомобилю в селе Ясные Зори Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Из-за взрыва автомобиль получил серьезные повреждения. Никто из жителей региона не пострадал, в момент атаки в транспортном средстве никого не было.

ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе легковой автомобиль. <...> Пострадавших нет, водителя в момент атаки внутри не было, — написал глава региона.

Накануне вечером Гладков сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками КамАЗ и легковой автомобиль в районе поселка Первомайский Шебекинского округа. Водитель КамАЗа не пострадал, а находившийся за рулем легковушки мужчина получил осколочные ранения и обратился в больницу. Его здоровью сейчас ничего не угрожает.

Ранее системы противовоздушной обороны нейтрализовали в небе над Белгородской областью украинский снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня «Ольха». Пресс-служба Минобороны России информировала, что снаряд был перехвачен 2 июня в районе 09:40 мск.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Украина не должна использовать западные вооружения для нанесения ударов по российской территории. По его словам, в настоящее время поводов для расширения зоны применения ракет и других снарядов нет.