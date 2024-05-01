ВСУ атаковали четыре района в Курской области Старовойт сообщил об атаке ВСУ на четыре района Курской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины 1 мая атаковали четыре района в Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. По его словам, под обстрелами оказались Глушковский, Кореневский, Суджанский и Рыльский районы, никто из граждан не пострадал.

Сегодня Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. В течение дня были обстреляны деревня Елизаветовка Глушковского района, пункт пропуска «Крупец» и село Козино в Рыльском районе. Никто из жителей не пострадал. В Козино взрывом поврежден забор в одном из домовладений. Окажем помощь собственнику в ремонте имущества, — отметил глава региона.

Также украинские беспилотники были обезврежены недалеко от сел Гордеевка, Горналь, Бегоща и деревни Старая Николаевка. Старовойт добавил, что несколько дронов уничтожили в Теткино.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины атаковали сразу шесть российских регионов в ночь на 1 мая. По данным ведомства, три беспилотных летательных аппарата противника средства ПВО сбили в небе над Воронежской областью и еще по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.

До этого ведомство сообщало об ударе ВСУ американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны сбили шесть таких снарядов. Кроме того, были сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.