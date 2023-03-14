ВСУ атаковали Брянский химический завод Дрон ВСУ атаковал Брянский химический завод в районе города Сельцо

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал Брянский химический завод в районе города Сельцо, сообщает Telegram-канал Mash. По данным ресурса, до цели дрон не добрался — БПЛА сбила российская система «Панцирь».

Место падения беспилотника оцеплено спецслужбами, обломок изучают саперы.

Сотрудник российских силовых структур ранее сообщил, что инструкторы из стран НАТО с 2018 года проводят для солдат ВСУ специальные учения для совершения терактов против мирного населения. По его словам, такую же тактику применяли террористы на Северном Кавказе. Источник уверен, что украинцам рассказывали, как проводить досмотр автомобилей, как вести себя при штурме дома, как собирать самодельные взрывные устройства из подручных материалов. Учения проходили, в частности, на Яворовском военном полигоне во Львовской области.

Ранее стало известно, что в Новой Москве над воинской частью ВКС были замечены три беспилотника. Telegram-канал Mash отметил, что дроны вели непрерывное наблюдение за военным объектом, однако в Минобороны пока не комментировали эту информацию.