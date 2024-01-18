ВСУ атаковали Брянск ракетами «Точка-У»: как сработала ПВО, что известно

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские средства ПВО уничтожили две тактические ракеты комплекса «Точка-У» в небе над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, ракеты были выпущены Вооруженными силами Украины. Что известно об атаке ВСУ на российский регион и где гремели взрывы на Украине — в материале NEWS.ru.

Какие цели уничтожили в небе над Брянском

По данным Минобороны, также при атаке ВСУ удалось перехватить три украинских беспилотных летательных аппарата.

«Около 21:30 мск (17 января — NEWS.ru) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“ и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены две тактические ракеты и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Брянской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Перед этим губернатор региона Александр Богомаз заявил, что три беспилотных летательных аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Брянской области. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет», — рассказал Богомаз, добавив, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Позже он уточнил, что в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Брянскую область был поврежден жилой дом. Инцидент произошел на территории Суражского района.

«Пострадавших нет. Частично поврежден один жилой дом. На территории промышленного предприятия в одном из зданий частично повреждено остекление. На месте работают оперативные и экстренные службы», — заявил Богомаз.

Какая сейчас ситуация в Белгородской области

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Валуйках. Он призвал граждан укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.

«В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. <...> Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — заявил губернатор.

Днем 17 января из-за обстрелов со стороны ВСУ без света остались жители села в Белгородской области. Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинской армии была повреждена линия электропередачи в Краснояружском районе, из-за чего под отключение электроэнергии попали жители населенного пункта Репяховка. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Где гремели взрывы на Украине

Вечером 17 января серия взрывов произошла в Сумах в северной части Украины, сообщило издание «Страна». Другие подробности не приводятся. В районе 22:00 по московскому времени уже поступала информация о взрывах в населенном пункте. На территории Сумской области раздавались сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, взрывы были слышны в Павлограде Днепропетровской области и подконтрольном Киеву городе Херсоне. В Днепропетровской области также была объявлена воздушная тревога.

Помимо этого, взрывы прогремели в городе Чугуеве Харьковской области на востоке Украины. Другие подробности неизвестны. В свою очередь «24 канал» сообщал о взрывах в Снигиревке, расположенной в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Более полной информации о случившемся также не поступало.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Читайте также:

Мужчина наступил на мину, дрон влетел в храм: как ВСУ атакуют РФ 17 января

Последние новости с фронтов СВО 17 января: где удары и взрывы на Украине