ВСУ атаковали Белгородскую область Гладков: ВСУ с помощью дронов атаковали Муром и Новую Таволжанку под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ с помощью дронов атаковали села Муром и Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадал один мужчина, он получил осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног. Его госпитализировали.

Село Муром атаковано с помощью трех дронов. Один FPV-дрон взорвался возле коммерческого объекта, в здании осколками посечен фасад. В результате второй атаки поврежден инфраструктурный объект связи. Третий беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным домовладением, в результате чего в доме выбило окна, посекло фасад и линию электропередачи, — добавил губернатор.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал парковку Грайворонской центральной районной больницы в Белгородской области. Гладков уточнил, что в результате взрыва пострадала супружеская пара. Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Кроме того, на стоянке были повреждены пять легковых автомобилей.

До этого Гладков оповестил, что военнослужащие ВСУ нанесли удар с помощью беспилотных летательных аппаратов по двум автомобилям в Шебекинском и Грайворонском городских округах Белгородской области, никто не пострадал. В первом случае припаркованный служебный автомобиль полностью сгорел. У второй машины повреждены задняя дверь, стекла и фары.