ВСУ атаковали Белгородскую область FPV-дронами Гладков: ВСУ атаковали FPV-дронами Демидовку и Казачок в Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали FPV-дронами несколько населенных пунктов Белгородской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его данным, среди мирных жителей пострадавших нет.

ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали частный дом в поселке Казачок Грайворонского городского округа. В результате взрыва дом и несколько хозпостроек полностью сгорели. В доме никто не проживал, — добавил он.

Кроме того, в Краснояружском районе в селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство возле частного дома — повреждены ворота гаража и входная группа. В соседнем доме выбито окно, отметил Гладков.

Ранее Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. Гладков также известил о нападении дрона на движущийся автомобиль в селе Безымено, пострадали три человека.

До этого средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Белгороду и Белгородскому району несколько беспилотников. В результате атаки мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался.

Также ВСУ атаковали в Белгородской области движущийся КамАЗ сельскохозяйственного предприятия, для этого они использовали FPV-дрон. Инцидент произошел на автодороге Архангельское — Муром Шебекинского городского округа. Водитель был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги.