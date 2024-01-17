ВСУ атаковали Белгород: сколько целей сбила ПВО, какие последствия

Фото: МО РФ

Система противовоздушной обороны в ночь на 17 января уничтожила семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Что известно о последствиях атаки ВСУ, сколько целей сбила ПВО и где гремели взрывы на Украине — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке ВСУ на Белгород

По информации Министерства обороны России, попытку атаки ВСУ пресекли в районе 02:40 мск.

«17 января около 02:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня „Ольха“ и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что, по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, однако есть повреждения в жилом секторе. При этом он приводил данные о семи сбитых беспилотниках.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. <...> Сбито семь БПЛА. Оперативные службы работают», — сообщал губернатор.

По его словам, было повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки. В одном из поселков произошло отключение электричества.

«Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. Повреждения уточняются. В светлое время суток проведем дополнительный осмотр», — отметил Вячеслав Гладков.

Позже система ПВО снова сработала в небе над Белгородом и Белгородским районом. Губернатор заявил, что в результате было сбито несколько целей. По предварительной информации, пострадавших нет. Он добавил, что в Белгородском районе в результате происшествия оказалось повреждено остекление в нескольких жилых домах. Все оперативные службы выехали на место.

В Белгороде объявляли ракетную опасность. Власти призывали граждан по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Где гремели взрывы на Украине

Серия взрывов прозвучала в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов. Подробности случившегося он не привел. В свою очередь издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Херсоне, который находится под контролем Киева. Подробности случившегося также не приводились.

Кроме того, взрывы звучали в Днепропетровской области на востоке и в Одессе на юге Украины. Подробности происшествий не уточнялись. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Также сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

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