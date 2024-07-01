ВСУ атаковали автозаправку в ДНР с помощью беспилотника ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на автозаправку в Горловке

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет на АЗС в Горловке в ДНР, сообщили ТАСС в пресс-службе городского округа. Инфраструктура автозаправочной станции получила повреждения.

Автозаправочная станция была рабочая, там повреждена инфраструктура, обошлось без пострадавших. Это произошло утром на Гольмовском повороте. <...> Этот поворот очень часто подвергается атакам с воздуха. Сейчас заправка не работает, — заявил собеседник агентства.

По его словам, поворот расположен на дороге, которая связывает западный Никитовский район с поселком Гольмовский на севере Горловки. В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что инцидент произошел в 08:30.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, ранее заявлял, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде в северо-восточном направлении от центра города. Минобороны России эту информацию не комментировало. Как пояснил Лебедев, этот «аэродром подскока» использовался для временной стоянки, дозаправки, пополнения боекомплекта и обслуживания самолетов. Его также использовали для нанесения ударов по Запорожской области и Крыму.