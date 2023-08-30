ВСУ атаковали аэропорт в Пскове: что известно к этому часу

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Вечером 29 августа появились первые сообщения о звуках взрыва в районе аэропорта Пскова. В это же время, по словам очевидцев, в небе раздались автоматные очереди. Министерство обороны информацию не комментировало.

Первые сообщения

Первые сообщения о взрывах в районе аэропорта Пскова в 23:40 29 августа. Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей начали сообщать о громких хлопках. На опубликованных кадрах около аэропорта виднелось зарево пожара. МО РФ данные не комментировало.

Также в районе аэропорта Пскова раздались автоматные очереди. Минобороны России информацию пока не комментировало. На опубликованные кадрах видна очередь мелких вспышек. Местные жители рассказали о звуках выстрелов.

Позже Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в районе аэропорта в Пскове произошло не менее 13 взрывов. Официального подтверждения от Минобороны не было. Как написал канал, взрывы могли произойти после возможной атаки беспилотного летательного аппарата.

Местные жители о произошедшем

Звуки взрыва были слышны на весь Псков, заявила местная жительница. По ее словам, сейчас в городе что-то загорелось. Она добавила, что звук взрыва был очень сильный.

Дело в том, что тут было несколько заходов. Только что оттуда, может быть минуты две назад опять сбивали конкретно так. И сейчас что-то горит. Тут как день города. Все приехали посмотреть. Мы-то чуть с кровати не свалились, — заявила жительница Пскова.

Также источник сообщил, что загорелось хранилище топлива, которое находится в районе аэропорта Пскова. По его данным, пожар возник после прилета БПЛА. Минобороны России ситуацию не комментировало. Беспилотники могли ударить по складу топлива, после чего произошел взрыв и пожар.

Официальные заявления

Первым прокомментировал ситуацию председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали аэропорт в Пскове с помощью дронов. По словам Рогова, в городе сработали системы противовоздушной обороны. Также военные пытались сбить беспилотники их стрелкового оружия. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовало свыше десяти дронов. МО РФ не комментировало ситуацию.

Позже глава региона Михаил Ведерников сообщил, что Министерство обороны отразило атаку беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично прибыл на место инцидента. Минобороны России информацию пока не комментировало. Также он опубликовал видео, на котором столб черного густого дыма уходит высоко в ночное небо Пскова.

В экстренных службах позже сообщили, что четыре самолета повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Минобороны России не комментировало эту информацию. Уточняется, что повреждения получили самолеты Ил-76.

Также в авиационных службах заявили, что власти ограничили воздушное пространство для полетов самолетов над Псковом и областью. По данным онлайн-табло, гражданских рейсов в ночь на среду, 30 августа, запланировано не было.

Что еще произошло

Позже местные жители вновь начали сообщать о новом взрыве в районе аэропорта в Пскове. Он прогремел уже после того, как там возник пожар. Минобороны России не комментировало эту информацию. Также сообщалось и об автоматных очередях.

Позже Telegram-канал SHOT написал, что пожар в аэропорту Пскова ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Отмечается, что от границы Украины до места атаки около 800 километров. До границы с Латвией — 65 километров, а с Эстонией около 50 километров.

Военкоры о ситуации

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что атака украинских беспилотников на аэропорт в Пскове является нетипичным выбором цели. По его словам, это направление отличается от предыдущих ударов ВСУ по российским регионам. Он предположил, что в связи с ростом технических возможностей Киева в европейской части России «безопасных мест скоро не останется». Учитывая это необходимо организовывать безопасность военных и стратегических объектов.



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