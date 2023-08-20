ВСУ выпустили 156 снарядов по Белгородской области Гладков: ВСУ выпустили 156 снарядов по шести районам Белгородской области

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Белгородская область, результаты обстрелов со стороны Украины

ВСУ выпустили 156 снарядов по шести районам и одному городскому округу Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. Обстрелам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городской округ. По словам губернатора, ни в одном из населенных пунктов области пострадавших нет.

После работы ПВО выявлены следующие повреждения: в посёлке Разумное повреждена крыша гаража, в селе Нижний Ольшанец — крыша теплицы, — написал Гладков.

19 августа губернатор рассказал, что средства противовоздушной обороны сработали в Белгороде и Белгородском районе. В своем Telegram-канале он уточнил, что на подлете к городу перехватили неизвестную воздушную цель. Пострадавших среди населения, а также повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Ранее Гладков также сообщал, что украинские войска обстреляли населенный пункт Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По территории поселка выпустили 11 снарядов, включая четыре реактивных боеприпаса РСЗО «Град». В результате обстрела никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи.

Кроме этого, украинские военные запустили семь снарядов по КПП «Шебекино», рассказал глава региона. Всего за сутки украинская армия совершила 139 ударов по территории Белгородского, Борисовского, Волоконовского районов, а также по Валуйскому, Грайворонскому и Шебекинскому городским округам Белгородской области.