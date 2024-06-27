Встречавший работников здания НИИ во Фрязино кот пропал после пожара

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Сотрудники предприятий в сгоревшем здании во Фрязино ищут пропавшего после пожара кота, который обычно жил на первом этаже и встречал работников, сообщает РИА Новости. Бывший сотрудник рассказал, что сообщения о похожем животном поступали, но оказывалось, что это не он. Поиск продолжается.

Кот жил на первом этаже, стабильно встречал и провожал работяг, и те его каждый день приветствовали. Беспокоит его судьба, и не только меня. После пожара его не видели, — сказал мужчина.

Пожар в здании НИИ «Платан» во Фрязино начался днем 24 июня. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. На момент ЧП внутри здания находились девять человек. Вечером 25 июня на верхних этажах здания вновь вспыхнул пожар. Горел технический этаж. Рано утром 26 июня в МЧС сообщили, что возгорание ликвидировано.

По делу о пожаре арестовали заместителя генерального директора ООО «Исприн» Юрия Фомина. Его и представителя собственника здания Антона Спешилова подозревают в оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей. По версии следствия, они сдавали помещения в аренду и не контролировали их техническое состояние.