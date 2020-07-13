Вспышку коронавируса зафиксировали в железнодорожной больнице Петрозаводска

https://static.news.ru/photo/a65b1e98-c522-11ea-be2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи выявили коронавирусную инфекцию у 31 человека в больнице «РЖД-Медицина» в Петрозаводске. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Сейчас двое инфицированных медработников проходят курс лечения в специализированном стационаре. Ещё одного специалиста отправили на амбулаторное лечение домой. У остальных работников заболевание протекает бессимптомно. Следующие две недели они проведут на домашней обсервации.

Из 19 инфицированных пациентов клиники госпитализированы четверо. У остальных заразившихся пока никаких симптомов не зафиксировано.

В ближайшее время в больнице проведут противоэпидемические мероприятия. Контактировавшие с пациентами и заболевшими коллегами специалисты находятся на карантине.

Ранее очаг коронавирусной инфекции выявили в крупнейшей больнице Екатеринбурга. Сначала главврач учреждения Игорь Трофимов заявил о 140 заразившихся медиках. При этом в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19 эту цифру назвали завышенной. Позднее местные СМИ сообщили, что речь идёт как минимум о 250 сотрудниках. При этом официально данные нигде не подтвердили.

По последним данным, в России выявлено 713,9 тысячи случаев заражения COVID-19. РФ переместилась на четвёртую строчку по уровню заболеваемости в мире. Лидирующую позицию по-прежнему занимают США, где насчитывается свыше 3,2 млн заболевших. На втором месте находится Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.