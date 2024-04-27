Вспышка кори отправила студентов на удаленку Студентов трех корпусов СПбГУ отправили на дистант из-за вспышки кори

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Студенты трех корпусов СПбГУ с 27 апреля по 15 мая перейдут на дистанционный формат обучения, сообщает «Mash на Мойке» со ссылкой на администрацию вуза. Причиной стало выявление очага распространения кори.

Уважаемые обучающиеся! В связи с зафиксированными очагами заболевания корью по адресам 10-я линия В.О., д. 31- 33, лит. A и переулок Декабристов, д. 16, лит. А в период с 27.04.2024 до 15.05.2024 учебные занятия переводятся в формат с применением ИКТ, — говорится в объявлении, присланном на электронную почту студентам.

В администрации университета отметили, что ситуация не является глобальной. В их задачи входило лишь оповестить студентов.

Ранее сообщалось, что в Якутске наблюдается увеличение количества очередей на прививку от кори, последовавшее за запретом на посещение занятий и работы для невакцинированных дошкольников, школьников, студентов, учителей, преподавателей и сотрудников социальных учреждений. С 22 апреля в городе не разрешается посещение занятий и работы для тех, кто не получил прививку от кори. Заболеваемость кори в России достигла максимального уровня за последние 29 лет, она выросла на 127 процентов за год.