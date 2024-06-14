«Вспыхнул как спичка»: боец ВС РФ уничтожил Abrams одним ударом Оператор БПЛА: танк Abrams на Авдеевском направлении загорелся как спичка

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams на Авдеевском направлении «вспыхнул, как спичка» после попадания в него снаряда с FPV-дрона, рассказал российский оператор беспилотника. По его словам, сначала даже не поняли, что это за машина, думали, Leopard — из-за больших размеров, передает пресс-служба Минобороны РФ.

Сделали дежурный вылет «птички» с камерой, с «теплаком». Увидел теплую точку движения техники, подлетать начал — смотрю, это танчик. Очевидно было — большой. Потихоньку пристроился к нему, спикировал, и он с одной маленькой «морковки» вспыхнул как спичка, — заявил оператор.

Ранее военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что американские танки Abrams решили модернизировать из-за того, что они легко воспламеняются. Кроме того, танк хорошо прорекламировали, на усовершенствование потребуются большие деньги, которые будут выбивать из конгресса. При этом видоизмененные машины вряд ли сразу же отправят на Украину, так как США не отсылают туда свою самую лучшую бронетехнику, уверен специалист.

До этого член экипажа танка «Алеша» Герой России Расим Баксиков пояснил, что танки Abrams и Leopard 2 вязнут в почве Украины из-за своей тяжести. Таким образом боевые машины становятся легкой добычей для Вооруженных сил РФ, резюмировал военнослужащий.