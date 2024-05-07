Всплыли подробности задержания американца во Владивостоке МВД: арестованный во Владивостоке американец приехал к знакомой девушке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арестованный во Владивостоке гражданин США подозревается в краже денег у девушки, к которой он приехал, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Американец познакомился с ней в Южной Корее.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку задержали 34-летнего гражданина иностранного государства. Мужчину доставили в отдел полиции Первомайского района для разбирательства, — говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

В дежурную часть отдела полиции № 2 Владивостока поступило сообщение 32-летней жительницы. Женщина пожаловалась на кражу. Речь шла о гражданине США.

В краевой полиции уточнили, что заявительница находилась в отношениях с подозреваемым после знакомства с ним на территории Республики Корея, где она работала. Девушка продолжила общаться с американцем онлайн после возвращения во Владивосток. 10 апреля гражданин США приехал к ней в гости. После ухода мужчины девушка заметила пропажу денежных средств и обратилась за помощью к правоохранителям.

Ранее появились детали задержания штаб-сержанта США Гордона Блэка во Владивостоке. Оказалось, что подразделение военнослужащего дислоцируется в Южной Корее. Сам Блэк находился в служебной командировке, но решил заехать во Владивосток к женщине, с которой его связывали романтические отношения. Сержант приехал в Россию без разрешения начальства.