Появились новые кадры вблизи обрушения подъезда дома в Белгороде Появилось видео с поврежденным от обстрела ВСУ домом в Белгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появились новые кадры рядом с местом обрушения подъезда в доме Белгорода. На представленном Telegram-каналом «Смотри» видео видно, как люди стоят на третьем этаже поврежденного здания.

На место происшествия прибыли спасатели. Разрушилось сразу 10 этажей дома.

Белгород и Белгородский район 12 мая подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил ранее глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, зафиксировано прямое попадание снаряда в многоэтажный жилой дом на Харьковской горе. Здание лишилось всего подъезда с первого по 10-й этажи.

Также стало известно предварительное количество жертв. В результате обрушения дома погибли трое, информировал Telegram-канал Mash. Еще 10 человек пострадали. Официального комментария от властей о количестве жертв пока не появилось.

Гладков ранее оценил последствия обстрела ВСУ для Белгорода. Губернатор области назвал 11 мая крайне тяжелым днем. По его словам, в результате массированного обстрела города были повреждены более 300 квартир в 85 домах. Также, уточнил Гладков, пострадали 14 зданий коммерческих предприятий и четыре ИЖС.