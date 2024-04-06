Вскрылись новые подробности жестокого избиения девочки ремнем Mash: над избитой ремнем девочкой в Петербурге совершалось сексуальное насилие

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Девочка из Санкт-Петербурга, попавшая в больницу с многочисленными гематомами и болями в животе после жестокого наказания ремнем, подверглась сексуальному насилию, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно его информации, врачи обнаружили на теле 10-летнего ребенка характерные травмы.

Как отметил канал, в настоящее время несовершеннолетняя находится под присмотром медиков в больничной палате. Правоохранительные органы уже задержали 32-летнюю мать девочки, а также ее сверстника-сожителя. Полицейские провели обыск в их квартире, возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

В публикации уточняется, что мать девочки и ее сожитель, уроженец Самарканда, воспитывали двоих детей. Помимо пострадавшей девочки, под их опекой находится мальчик. Сожитель петербурженки подрабатывал переводчиком, а сама женщина работает мастером по ресницам.

Ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге 10-летняя девочка попала в реанимацию после того, как ее жестоко наказала мать. Уточнялось, что ребенок не добежал до туалета, выразив протест против развода родителей. Женщина извинилась перед девочкой, однако через некоторое время той стало плохо, после чего школьницу доставили в больницу.