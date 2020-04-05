«Вшивый про баню»: в Крыму ответили на условия Украины по водоснабжению

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В Крыму прокомментировали условия Украины по возобновлению подачи питьевой воды из Днепра на полуостров. Киев готов к снабжению территории «только после деоккупации».

Все их условия абсурдны. На Украине всё, как всегда, ничего удивительного — не дадим воду в российский Крым и всё тут. Кто про что, а вшивый про баню, — приводит РИА Новости слова главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной.

По её мнению, властям Украины «пора уже задуматься наконец-то о нормальных рыночных отношениях с Россией, а не вгонять свой народ дальше в нищету».

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что запасов воды в водохранилищах достаточно, чтобы снабжать Симферополь на протяжении трёх месяцев. Если наполняемость водохранилищ за ближайшие месяцы не вырастет, подачу воды в дома могут ограничить.

Ранее новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль назвал подачу воды в Крым «вопросом гуманитарной ответственности». Затем премьер взял свои слова обратно, заявив, что его неправильно поняли.

7 марта в представительстве президента Украины в Крыму заявили, что подача воды в регион не только «ослабит давление на Россию», но и помешает возвращению полуострова.

До 85% потребностей Крыма в пресной воде восполнялось через построенный СССР Северо-Крымский канал из Днепра. Власти Украины перекрыли поставки воды на полуостров после отделения его от страны.