Пострадавшим при взрыве на Сахалине купят новое жилье Губернатор Лимаренко заявил, что пострадавшие при взрыве на Сахалине получат новое жилье

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Все пострадавшие в результате взрыва газа в пятиэтажке в поселке Тымовское получат новое жилье от властей Сахалинской области, сообщил в разговоре с журналистами телеканала «Россия 24» губернатор региона Валерий Лимаренко. По последней информации, жертвами ЧП стали девять человек, еще столько же пострадали. Местные власти готовятся к встрече с гражданами, проживавшими в доме, в котором произошел взрыв.

Готовимся к встрече с жителями, которые жили в этом доме. Приняли решение приобрести каждой семье новое жилье, — подчеркнул губернатор.

К настоящему моменту местные власти не раскрыли сроки передачи пострадавшим гражданам нового жилья.

По информации экстренных служб, в жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего был обрушен целый подъезд.

Сейчас СК расследует два дела, возбужденных по факту взрыва в жилом доме в Тымовском. Согласно сведениям экстренных служб, в доме мог взорваться двадцатилитровый газовый баллон, который запрещено ставить в квартирах. По предварительной версии, взорвавшийся баллон был подключен к плите для приготовления пищи.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета рассказали, что глава СК Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о взрыве на Сахалине.