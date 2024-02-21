Очевидцы рассказали о голом мужчине, протащившем полуголую мать по лестнице Голый уфимец протащил мать по лестнице и едва не задушил соседку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Башкирии протащил полураздетую мать по лестнице жилого дома, после чего напал на соседей, вышедших на шум, рассказали NEWS.ru очевидцы происшествия. По их словам, мужчина находился в неадекватном состоянии и ранее уже проявлял агрессию. В этот раз он едва не задушил соседку матери. Предполагается, что он был пьян.

Инцидент произошел в подъезде многоквартирного жилого дома, расположенного в Уфе. По словам жительницы дома Марины, побеседовавшей с корреспондентом NEWS.ru, сам мужчина не проживает вместе с матерью, он пришел ее проведать. В ходе разговора между родственниками возник конфликт, в результате которого уфимец вывел мать из квартиры в подъезд и протащил ее по лестнице до первого этажа.

У них завязался какой-то конфликт, а в итоге мы всем домом с ним воевали. Услышали днем крики, какой-то шум на лестнице. Смотрим, а он тащит мать по лестнице волоком. Когда попытались его оттащить, он и на соседку одну напал, начал душить, — рассказала Марина.

Родители мужчины утверждают, что в момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако соседи не верят в их слова. Они считают, что нападавший мог принять наркотики, что стало причиной буйного поведения. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Как сообщалось ранее, в Адлерском районе Сочи мужчина избил знакомую ему женщину в ходе ссоры. Позднее пострадавшая скончалась от полученных ранений, ее тело было обнаружено на пляже. По версии следствия, причиной конфликта стало оскорбительное выражение в адрес 58-летнего мужчины.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.