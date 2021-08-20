Всех сбежавших из психбольницы в Бурятии поймали

Всех семерых сбежавших из психбольницы в Заиграевском районе Бурятии поймали, сообщило правительство республики в Instagram-аккаунте.

Сначала удалось задержать Александра Абрахимова и Жаргала Муханаева. Позже полицейские вышли на след 34-летнего Александра Расова, осуждённого за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и проходившего в учреждении принудительное лечение. После этого стало известно, что нашли остальную четвёрку беглецов. ЧП произошло во время бунта в отделении больницы, где находились 60 человек.

Ведётся расследование, на место происшествия выехали представители ОМОНа и СОБРа, а также руководство МВД и Минздрава Бурятии. Среди руководства — министр здравоохранения Евгения Лудупова, заместитель министра Наталья Логина и консультант по мобподготовке и спецработе Ольга Оканина. Во время побега подозреваемые ранили санитара.

Момент побега семерых человек из психдиспансера попал на видео. На записи видно, как мужчины перелезают через забор и скрываются.

Ранее сообщалось, что из диспансера сбежали семеро мужчин, проходивших принудительное лечение по решению суда.