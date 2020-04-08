Всех приезжающих в Крым из Москвы предложили изолировать на две недели

В крымском управлении Роспотребнадзора предложили местным властям в обязательном порядке отправлять на 14-дневную самоизоляцию всех, кто прибывает на полуостров из Москвы и Подмосковья.
Глава Крыма Сергей Аксёнов эту идею поддержал. При этом отметил, что данная мера может быть распространена и на тех, кто приезжает в регион из Санкт-Петербурга. По словам Аксёнова, окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время,
Коронавирус выявлен у 23 жителей Крыма и пятерых севастопольцев. На карантине в местных больницах находятся около 90 человек, ещё примерно 4 тысячи — под наблюдением медиков на дому и в обсерваторах.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 505 человек, умер 61.
В мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 82 тысяч человек, выздоровели свыше 302 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что региональные власти призвали россиян соблюдать режим самоизоляции. В Крыму подобные меры будут действовать до 30 апреля, в Севастополе — до 12 апреля.
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