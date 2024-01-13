«Все в шоке»: продавец оценил потери из-за пожара на складе Wildberries Продавец Кирш заявил о потере 2 млн рублей из-за пожара на складе Wildberries

Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA/TASS

Владелец косметического бренда Сергей Кирш заявил «Газете.Ru», что его компания потеряла около 2 млн рублей из-за пожара на складе Wildberries в Шушарах. По его словам, ретейлер пока не связывался с продавцами по вопросу компенсаций за утраченный товар.

Пока со стороны Wildberries с нами никто не связывался насчет компенсаций, что в целом понятно, нужно время, чтобы оценить потери. Пожар произошел утром в субботу, пока все в шоке, конечно, — сказал предприниматель.

По словам Кирша, когда его товар пропал при пожаре на складе Ozon, потери компенсировали. Он выразил надежду, что и в этот раз будет так же. Владелец признался, что в Шушарах оставалось не очень много товара, для них это был не основной склад Wildberries в регионе.

Примерно на 1,8 млн рублей, если считать по рекомендованной розничной цене, — заявил он.

Ранее в Wildberries сообщили, что компенсируют продавцам поврежденный и утраченный товар в результате возгорания на складе в Санкт-Петербурге. Там же обещали вернуть деньги за оплаченные заказы в случае отсутствия аналогичных товаров на маркетплейсе.

Складской комплекс загорелся утром 13 января. В МЧС сообщали, что около 11:15 огнеборцы локализовали возгорание на площади 70 тысяч квадратных метров.