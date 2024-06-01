«Все!»: в Бурятии дети прислали бабушке видео с трупом матери, убитой отцом Пьяный житель Бурятии до смерти забил жену на глазах у троих детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Бурятии местный житель после застолья до смерти забил жену на глазах у троих детей, пишет «МК в Улан-Удэ». Ребята в это время писали родственникам и просили помощи, однако никто не прибыл. Когда женщина умерла, дети отправили видео с ее трупом бабушке, подписав: «Все!». Только после этого близкие вызвали полицию.

По версии следствия, в день трагедии супруги отправились в гости к соседям, однако внезапно женщина опьянела и упала со стула на пол. Суд установил, что мужчину «раздражала пьяная жена» и ему «было неудобно перед соседями». Тогда злоумышленник позвал сына, чтобы он забрал ее. Мальчик смог вывести мать на улицу, но отец догнал, забросил ее на спину, но по пути домой несколько раз уронил, в том числе головой о кирпичи.

Отмечается, что мужчина бросил спящую супругу на пол, чтобы «не испачкать кровью постель». Какое-то время он избивал женщину, затем выключил свет и лег спать. Однако вскоре он проснулся, и истязания продолжились. Злоумышленник пинал жену, разбил об ее голову банку и несколько раз вонзил нож в ягодицу. После этого он попросил детей убрать осколки и выключить свет, а сам лег спать.

Ребята, которым не было 10 лет, все время писали родственникам сообщения с просьбой помочь. Когда отец уснул, они сняли на видео бездыханное тело матери и отправили бабушке. За убийство супруги мужчина получил 14 лет колонии строгого режима.

Ранее в СУ СК России по Москве сообщили, что на северо-востоке столицы было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Также в квартире находился супруг убитой. Предположительно, он убил жену из арбалета.