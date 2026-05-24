«Все скорбят»: жертва атаки ВСУ по колледжу в ЛНР планировала свадьбу Погибшая при атаке ВСУ по колледжу в Старобельске планировала свадьбу

Одна из погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики студенток Анна Погрибниченко готовилась к свадьбе, рассказала ТАСС ее двоюродная сестра Ирина Голобурдова. Через месяц ее возлюбленный должен был вернуться из армии.

Я вообще из Москвы приехала. Все скорбят, вся Россия полностью. Как это (люди на Западе могут — NEWS.ru) не верить? Там [в колледже] ничего не было, ни военных, ничего. Просто по детям. Просто по детям. Она у меня самая лучшая, светлый и добрый человечек. Я на свадьбу должна ехать. На свадьбу, но не сюда, — пояснила сестра погибшей.

Известно, что Анну хоронили в закрытом гробу — тело девушки было сильно повреждено и обожжено. Голобурдова рассказала, что мать опознала погибшую по цепочке и серьгам.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что двоих пострадавших в результате удара Украины по общежитию в Старобельске эвакуируют в Москву. По его словам, медики приняли решение о транспортировке после телемедицинских консультаций.