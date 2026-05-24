Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 15:36

«Все скорбят»: жертва атаки ВСУ по колледжу в ЛНР планировала свадьбу

Погибшая при атаке ВСУ по колледжу в Старобельске планировала свадьбу

Старобельский колледж Луганского педагогического университета Старобельский колледж Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Одна из погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики студенток Анна Погрибниченко готовилась к свадьбе, рассказала ТАСС ее двоюродная сестра Ирина Голобурдова. Через месяц ее возлюбленный должен был вернуться из армии.

Я вообще из Москвы приехала. Все скорбят, вся Россия полностью. Как это (люди на Западе могут — NEWS.ru) не верить? Там [в колледже] ничего не было, ни военных, ничего. Просто по детям. Просто по детям. Она у меня самая лучшая, светлый и добрый человечек. Я на свадьбу должна ехать. На свадьбу, но не сюда, — пояснила сестра погибшей.

Известно, что Анну хоронили в закрытом гробу — тело девушки было сильно повреждено и обожжено. Голобурдова рассказала, что мать опознала погибшую по цепочке и серьгам.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что двоих пострадавших в результате удара Украины по общежитию в Старобельске эвакуируют в Москву. По его словам, медики приняли решение о транспортировке после телемедицинских консультаций.

Регионы
ЛНР
Старобельск
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский рассказал, кому первым позвонил после удара по Киеву
«Внутренности горят»: экстрасенс о состоянии Зеленского после «Орешника»
Погибших при атаке в Старобельске студенток похоронят в подвенечных платьях
Карицкая показала памятник Паше Технику
«Это ужасно»: итальянский журналист описал последствия атаки в ЛНР
«Все скорбят»: жертва атаки ВСУ по колледжу в ЛНР планировала свадьбу
«Стереть Украину с карты мира»: в Госдуме напомнили о возможностях России
Мотор на СВО, смерть мужа, уход из кино: как живет актриса Анна Фроловцева
Поезд с военнослужащими в Пакистане был атакован заминированным автомобилем
Стало известно, куда исчез сценарист первой части фильма «Любовь-морковь»
Названа одна из версий пропажи стримера Ивана Insider
В ГД ответили, заставит ли Зеленского пойти на мир удар по ВПК Украины
В Конго обостряется ситуация с вирусом Эбола
Пункт украинских дроноводов на границе взлетел на воздух
«Отселят 76 человек»: украинские дроны ударили по железной дороге
«Старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против Киева
«Ужасно, страшно»: журналист из КНР посетил Старобельск
Пашинян назвал срок, когда в Армении будет введен безвизовый режим с ЕС
Стало известно, куда направят пострадавших при ударе в Старобельске
Минздрав РФ рассказал о состоянии раненных при атаке ВСУ в Старобельске
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.