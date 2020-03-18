https://static.news.ru/photo/ead15308-691a-11ea-b20e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Все десять регионов Сибирского федерального округа ввели режим повышенной готовности в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Последней это сделала Томская область.

18 марта губернатор Сергей Жвачкин подписал распоряжение о введении в Томской области режима повышенной готовности, — говорится в сообщении администрации региона.

Жвачкин подчеркнул, что область оставалась одним из немногих регионов Сибири, где не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Однако на выставке собак удалось оперативно идентифицировать первого разносчика коронавируса, который приехал из Италии.

В Новосибирской, Иркутской областях и в Алтайском крае режим повышенной готовности власти ввели тоже с 18 марта, в Кузбассе — с 14 марта.

Как писал NEWS.ru, замруководителя Роспотребнадзора по Кемеровской области Надежда Кутькина рассказала о жителях региона, у которых нашли коронавирус. По её словам, они вернулись из туристической поездки в Италию. Россияне прибыли 7 марта в столичный аэропорт Шереметьево, из него улетели в Новосибирск и личным транспортом добрались до дома. Пациенты находились под наблюдением Роспотребнадзора.

Всего в мире коронавирусом по состоянию на 18 марта заразились более 194 тысяч человек. Из них 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.